Matrimonio a quattro zampe | quando l' amore non conosce confini

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 aprile 2020) “Sì, lo voglio”. E vissero felice e contenti. Bau bau! Questa volta siete invitati ad un. Tutto vero. Nessuno scambio di anelli, ma solo di collari. E' l'ultima novità che arriva da Napoli. Da circa un anno e mezzo Costantino Imparato, 30 anni, tutor creativo, ha ideato il primotra cani. “Ne abbiamo già celebratiprima della quarantena. Si tratta di un rito nuziale (ovviamente simbolico): i due animali si scambiano i collari e non le fedi”, racconta Costantino. I costi variano a seconda delle richieste, proprio come nel classico. Ma come funziona? Questo ci incuriosisce. “L'idea nasce dal mioper gli animali, affinché possano vivere la felicità delcome noi umani. L'nonbarriere. Non manca nulla: bomboniere (vari tipi di ...