L’Italia riparte | il pallone può attendere

(Di lunedì 27 aprile 2020) Da un lato c’è la necessità di ripartire per non affossare del tutto l’economia. Dall’altro i naturali timori di un Paese ancora attanagliato da un’epidemia della quale sono più le cose che non sappiamo di quelle che abbiamo capito. Non nutrire dubbi sui rischi che stiamo correndo non sarebbe coraggioso: sarebbe folle. Se questo vale per i settori produttivi portanti, a maggior ragione lo si deve dire per il calcio, che amo quanto la maggioranza degli italiani, ma che certamente non rientra nel ristretto ambito delle attività strettamente necessarie per il futuro del Paese. Ha perfettamente ragione il ministro Speranza, che qualche giorno fa ha ricordato come, a fronte di 400 morti al giorno, la ripresa del campionato non potesse essere considerata una priorità per la nazione. Ci mancherebbe altro. Tuttavia, non si ...