Giulia De Lellis, Francesco Facchinetti fa delle rivelazioni su di lei (Di lunedì 27 aprile 2020) Francesco Facchinetti racconta il rapporto con Giulia De Lellis e fa delle rivelazioni sulla fidanzata di Andrea Damante. Influencer di successo e star di Instagram, ha raggiunto la fama grazie a Uomini e Donne. Era il 2016 quando l’aspirante stilista sbarcò nel programma di Maria De Filippi e con il suo carattere deciso conquistò da subito il tronista Andrea. Poco dopo lui la scelse e la coppia divenne una fra le più amate di Uomini e Donne. Da allora ne è passato di tempo e tante cose sono cambiate. Giulia è diventata non solo una modella, ma anche una fashion blogger e imprenditrice. Ha partecipato al Grande Fratello Vip e ad altri programmi, inoltre ha scritto un libro che è diventato un bestseller. La love story con Damante è terminata fra le polemiche a causa di alcuni tradimenti. La De Lellis in seguito è stata legata ... Leggi su dilei De Lellis-Damante - tutti i dettagli : “Volevamo tenerlo per noi” - parla Giulia

Giulia De Lellis confessa a Simona Ventura : “Con Damante è un caos”

Chi è la mamma di Giulia De Lellis - Sandra Piciacchia : le curiosità e i video con la figlia (Di lunedì 27 aprile 2020)racconta il rapporto conDee fasulla fidanzata di Andrea Damante. Influencer di successo e star di Instagram, ha raggiunto la fama grazie a Uomini e Donne. Era il 2016 quando l’aspirante stilista sbarcò nel programma di Maria De Filippi e con il suo carattere deciso conquistò da subito il tronista Andrea. Poco dopo lui la scelse e la coppia divenne una fra le più amate di Uomini e Donne. Da allora ne è passato di tempo e tante cose sono cambiate.è diventata non solo una modella, ma anche una fashion blogger e imprenditrice. Ha partecipato al Grande Fratello Vip e ad altri programmi, inoltre ha scritto un libro che è diventato un bestseller. La love story con Damante è terminata fra le polemiche a causa di alcuni tradimenti. La Dein seguito è stata legata ...

andreadenver3 : In relazione alle dichiarazioni attribuitemi da - zazoomblog : De Lellis-Damante tutti i dettagli: “Volevamo tenerlo per noi” parla Giulia - #Lellis-Damante #tutti #dettagli: - blogtivvu : Giulia De Lellis, fiume in piena su Andrea Damante durante una diretta Instagram con Simona Ventura: 'Avevo un biso… - dobrevsunicorns : Che poi lo sappiamo tutti che Andrea Damante sposerebbe Giulia De Lellis anche domani. Dopo tutto quello che è succ… - blogtivvu : Giulia De Lellis parla di Andrea Damante: “Bisogno folle” (VIDEO) #damellis -