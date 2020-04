Daniele Capezzone e gli altri | nei talk show scende in campo la serie B

(Di lunedì 27 aprile 2020) E poi Maglie, Cruciani, Red Ronnie. Imperdibili. Quindi promossi a opinionisti di Covid Coronavirus, con gli studi vuoti occhio a cosa dite in tv"

IannielloBruno : @Capezzone Caro Daniele buondì. ti prego di rappresentare la nostra rabbia e L impotenza in tutte le sedi. Siamo in… - flavioburato_b : @Capezzone @LaVeritaWeb Scusi Daniele, ma le opposizioni dove sono? Attive solo sui social? Sono sconcertato - davide09507681 : @Capezzone @matteosalvinimi Ai comunisti nessuno dice niente,che schifo! Daniele stasera dai spettacolo con porro?? - CacaceVin1977 : @Capezzone Daniele mi scusi. Ma lei che sicuramente è molto colto ci ha capito qualcosa? Perché noi comuni mortali,… - GialloParma : @Minerva84 dimentichi Daniele Capezzone -

Ultime Notizie dalla rete : Daniele Capezzone

L'Espresso

E’ questa la pietosa bugia con cui Giuseppe Conte si è presentato alle Camere per giustificare la capitolazione sul Mes, che prenderà corpo domani al Consiglio Europeo. E non stupisce il fatto che, av ...La replica del 2012 della saga di Vigata, Il gioco delle tre carte, arriva al 21,3%, mentre su Canale5 la prima tv di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald si ferma al 14,3%, ma poi rimane al c ...