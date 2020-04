Dai congiunti alle seconde case: tutti i dubbi del decreto Conte (Di lunedì 27 aprile 2020) Federico Giuliani Sono tante le incertezze interpretative emerse al termine della lettura del nuovo decreto presentato dal premier Dalle visite ai congiunti al raggiungimento delle seconde case, fino all'obbligatorietà di indossare o meno le mascherine. Sono tanti i dubbi interpretativi emersi al termine della lettura del nuovo decreto presentato da Giuseppe Conte. In vista della fase 2 ci si aspettava maggiore chiarezza. Il problema principale, come fa notare Repubblica, è che basta dare un'occhiata ai primi articoli Contenuti nel Dpcm per rendersi conto di quanti nodi spinosi debbano essere sciolti al più presto. Innanzitutto è importante capire chi sono i ''congiunti'' che potremo visitare a partire dalla prossima settimana, pur mantenendo la distanza di almeno un metro e indossando la mascherina. Inoltre non è chiaro se sarà ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 aprile 2020) Federico Giuliani Sono tante le incertezze interpretative emerse al termine della lettura del nuovopresentato dal premier Dvisite aial raggiungimento delle, fino all'obbligatorietà di indossare o meno le mascherine. Sono tanti iinterpretativi emersi al termine della lettura del nuovopresentato da Giuseppe. In vista della fase 2 ci si aspettava maggiore chiarezza. Il problema principale, come fa notare Repubblica, è che basta dare un'occhiata ai primi articolinuti nel Dpcm per rendersi conto di quanti nodi spinosi debbano essere sciolti al più presto. Innanzitutto è importante capire chi sono i '''' che potremo visitare a partire dalla prossima settimana, pur mantenendo la distanza di almeno un metro e indossando la mascherina. Inoltre non è chiaro se sarà ...

"In ogni caso - si legge nel testo - è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui a ...

Cosa prevede il nuovo Dpcm del governo entra in vigore il 4 maggio: i bambini potranno vedere i nonni solo usando la mascherina ...

