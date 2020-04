Coronavirus: barriere plexiglass dalla Brianza a Dubai, ‘in futuro in vetro’ (Di lunedì 27 aprile 2020) Milano, 27 apr. (Adnkronos) – La favola di Eurostands continua. L’azienda di Cavenago di Brianza specializzata in allestimenti fieristici qualche giorno fa ha fatto partire un camion colmo di colonnine igienizzanti. Direzione: Yves Saint Laurent, Parigi. Un altro carico partirà per Austria e Germania e un altro ancora volerà a Dubai, per altri top brand. “Siamo stati presi d’assalto”, racconta l’amministratore delegato, Maurizio Cozzani, che ammette di essere ancora disorientato dalla svolta. A inizio marzo, la scelta giusta al momento giusto: dopo lo stop agli eventi e alle grandi fiere nazionali imposto per evitare il propagarsi dell’epidemia di covid19, Eurostands si è riconvertita e ha iniziato a produrre barriere in plexiglas per farmacie e negozi, che sono subito andate a ruba. Tanto che le sue ‘Covistop’, ... Leggi su ildenaro Coronavirus : barriere plexiglass dalla Brianza a Dubai - ‘in futuro in vetro’

Milano, 27 apr. (Adnkronos) – La favola di Eurostands continua. L'azienda di Cavenago dispecializzata in allestimenti fieristici qualche giorno fa ha fatto partire un camion colmo di colonnine igienizzanti. Direzione: Yves Saint Laurent, Parigi. Un altro carico partirà per Austria e Germania e un altro ancora volerà a, per altri top brand. "Siamo stati presi d'assalto", racconta l'amministratore delegato, Maurizio Cozzani, che ammette di essere ancora disorientatosvolta. A inizio marzo, la scelta giusta al momento giusto: dopo lo stop agli eventi e alle grandi fiere nazionali imposto per evitare il propagarsi dell'epidemia di covid19, Eurostands si è riconvertita e ha iniziato a produrrein plexiglas per farmacie e negozi, che sono subito andate a ruba. Tanto che le sue 'Covistop', ...

La vera sfida sarà resistere. Una parziale inversione inizierà con i collegamenti tra le regioni, secondo Federalberghi, per arrivare poi allo step successivo, gli arrivi internazionali ...

