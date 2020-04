Coronavirus, a Napoli città 4 morti in 24 ore (in totale ora sono 60). Altri 6 positivi (896), 8 guariti (249) (Di lunedì 27 aprile 2020) Quattro i decessi e 6 i nuovi casi di Coronavirus registrati nella città di Napoli nelle ultime 24 ore. Secondo quanto riportato nel resoconto giornaliero per la città di Napoli, basato sui dati della Asl Napoli 1 Centro e aggiornato alle ore 11 di oggi, lunedì 27 aprile, sono 896 i positivi al Coronavirus dall’inizio dell’emergenza a Napoli, 6 in più rispetto al dato di ieri. sono 60 le persone affette da Coronavirus decedute, 4 in più di ieri. I guariti sono 249 (+8), mentre i clinicamente guariti sono 22 (-1). Diminuiscono i ricoverati in ospedale, 148 (-3) di cui 13 in terapia intensiva (dato costante rispetto a ieri). sono 439 le persone in isolamento domiciliare, 3 in meno rispetto al dato di ieri. L'articolo Coronavirus, a Napoli città 4 morti in 24 ore (in totale ora sono 60). Altri 6 positivi (896), 8 guariti (249) proviene ... Leggi su ildenaro Rotary Club Napoli - confronto in video conferenza su emergenza coronavirus

