Cibi preparati su Marte | ok dell’India a brevetto Dass Sardegna

La missione su Marte con Cibi preparati da quello che offre il pianeta rosso piace anche all'India. Dopo Cina, Europa, Giappone, Russia e Stati Uniti d'America pure Nuova Dehli ha approvato la concessione del brevetto di proprietà del Dass, il Distretto aerospaziale della Sardegna. Il programma prevede di garantire il sostentamento degli astronauti utilizzando le risorse disponibili su Marte, dal suolo all'anidride carbonica. Obiettivo della missione, ottenere ossigeno, fertilizzanti, propellenti e biomassa edibile. La tecnologia di particolare complessita' brevettata prevede numerosi stadi che possono essere suddivisi in due sezioni: una contraddistinta da processi di tipo chimico-fisico dalla quale si possono ottenere ad esempio fertilizzanti, e l'altra che contempla operazioni unitarie a carattere biologico da cui si produce biomassa edibile

L'apertura al pubblico è fissata per il primo giugno, il governo apre al take away e una delibera del sindaco autorizza gli esercenti a distribuire insieme ai cibi da asporto anche le bevande

