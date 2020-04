Chi è Laura, la moglie di Angelo Russo, Catarella in Montalbano (Di lunedì 27 aprile 2020) I fan della serie dedicata al Commissario Montalbano lo hanno nel cuore fin dalle prime puntate: Angelo Russo, l’agente Catarella sul piccolo schermo, è infatti una presenza fissa nel cast dal lontano 1999. Ragusano e classe 1961, Russo è sposato con Laura. I due fanno coppia fissa fin dalla giovinezza. Come rivelato dall’attore stesso nel corso di un’intervista rilasciata qualche anno fa, il loro primo incontro è stato casuale ed è avvenuto sui gradini di una chiesa. Sono passati quasi 40 anni da quel 18 maggio 1981. Da allora, come sottolineato sempre da Russo in un’intervista a Tv Sorrisi & Canzoni, è stata “un’unica giornata d’amore”. Poco dopo quel primo e fortuito incontro è arrivato il matrimonio e, successivamente, la nascita della figlia Leandra, che Russo ha definito “una ... Leggi su dilei Laura Pausini lancia un appello e chiede aiuto : “Non ce la faccio più”

Verissimo - il dettaglio che non passa inosservato durante il collegamento di Laura Chiatti : “Ma cosa c’è lì dietro?”

In casa con Marco Bocci e figli - Laura Chiatti risolleva gli animi : "Saremo migliori di prima" (Di lunedì 27 aprile 2020) I fan della serie dedicata al Commissariolo hanno nel cuore fin dalle prime puntate:, l’agentesul piccolo schermo, è infatti una presenza fissa nel cast dal lontano 1999. Ragusano e classe 1961,è sposato con. I due fanno coppia fissa fin dalla giovinezza. Come rivelato dall’attore stesso nel corso di un’intervista rilasciata qualche anno fa, il loro primo incontro è stato casuale ed è avvenuto sui gradini di una chiesa. Sono passati quasi 40 anni da quel 18 maggio 1981. Da allora, come sottolineato sempre dain un’intervista a Tv Sorrisi & Canzoni, è stata “un’unica giornata d’amore”. Poco dopo quel primo e fortuito incontro è arrivato il matrimonio e, successivamente, la nascita della figlia Leandra, cheha definito “una ...

LaStampa : E’ polemica dopo il video di Laura Adduce. E’ la stessa persona che chiedeva “campi di concentramento per i Rom”. - laura_ceruti : tu Stato non puoi decidere chi devo incontrare io! ci sono parenti che non si parlano da 20 anni, ma ci sono amici… - laura_ceruti : Lo sfogo di un piccolo commerciante di abbigliamento di Genova, uno dei migliaia e migliaia... Ma a chi ha lo stipe… - patriziapardini : @StellaC39664453 @novecento_lett @Lilly5713 @laura_maffi ... a chi è molto semplice pare raffinato... sei da ?? - dallapartedelt1 : per chi ha visto ieri sera la@diretta di Laura la divina -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Laura Chi è Laura, la moglie di Angelo Russo, Catarella in Montalbano DiLei Vip Chi è Laura, la moglie di Angelo Russo, Catarella del Commissario Montalbano

Interprete storico dell’agente Catarella, Angelo Russo ama da quasi 40 anni la stessa donna. Scopriamo qualcosa su di lei.

La vicesindaca contro "Bella Ciao": "Mi è andato di traverso quel che ho mangiato"

"Ma lo sapete che "Bella Ciao" non è l'inno d'Italia. Per carità orecchiabile, ha il fatto suo questa canzoncina però.. Avete scoperto che non è soltanto la colonna sonora della serie tv "La casa di c ...

Interprete storico dell’agente Catarella, Angelo Russo ama da quasi 40 anni la stessa donna. Scopriamo qualcosa su di lei."Ma lo sapete che "Bella Ciao" non è l'inno d'Italia. Per carità orecchiabile, ha il fatto suo questa canzoncina però.. Avete scoperto che non è soltanto la colonna sonora della serie tv "La casa di c ...