Cedere privacy, ma solo per legge. Per non confinare la democrazia (Di lunedì 27 aprile 2020) Il costituzionalista francese Jean-Philippe Derosier ha appena pubblicato sul sito www.marianne.net l’articolo che potete leggere qui sotto, da me tradotto col suo consenso. Al netto di qualche differenza minima tra i due ordinamenti (come il ricorso preventivo di costituzionalità che esiste in Francia ma non da noi), il dibattito sulla necessità di una fonte primaria per l’applicazione che dovrebbe tracciare gli spostamenti appare del tutto analogo. Fonte primarie significa una legge approvata in Parlamento e non dal solo Governo, in un dibattito pubblico e trasparente tra le forze politico-parlamentari.In sintesi i convincenti argomenti di Derosier si riassumono in una tesi fondamentale: quando il cittadino nell’uso di un’applicazione accetta un limite significativo ai suoi diritti c’è un’esigenza garantista di ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus e privacy - siete disposti a cedere i vostri dati (col rischio di non riaverli)? (Di lunedì 27 aprile 2020) Il costituzionalista francese Jean-Philippe Derosier ha appena pubblicato sul sito www.marianne.net l’articolo che potetere qui sotto, da me tradotto col suo consenso. Al netto di qualche differenza minima tra i due ordinamenti (come il ricorso preventivo di costituzionalità che esiste in Francia ma non da noi), il dibattito sulla necessità di una fonte primaria per l’applicazione che dovrebbe tracciare gli spostamenti appare del tutto analogo. Fonte primarie significa unaapprovata in Parlamento e non dalGoverno, in un dibattito pubblico e trasparente tra le forze politico-parlamentari.In sintesi i convincenti argomenti di Derosier si riassumono in una tesi fondamentale: quando il cittadino nell’uso di un’applicazione accetta un limite significativo ai suoi diritti c’è un’esigenza garantista di ...

Il costituzionalista francese Jean-Philippe Derosier ha appena pubblicato sul sito www.marianne.net l’articolo che potete leggere qui sotto, da me tradotto col suo consenso. Al netto ...

Immuni: libertà di scelta ai cittadini

Oh..peccato non li abbiamo perchè troppo invasivi sulla privacy, cento morti in più e tutti in zona rossa, scusate. Sono uno di quelli felice di cedere un po’ della propria privacy che peraltro è già ...

