Call of Duty: Modern Warfare sta per ricevere un corposo Data Pack da 15 GB (Di lunedì 27 aprile 2020) I giocatori di Call of Duty: Modern Warfare su PlayStation 4 e Xbox One dovranno fare spazio sulle loro console perché è in dirittura d'arrivo un Data Pack obbligatorio da ben 15 GB martedì 28 aprile.Dopo aver installato la patch e selezionato una modalità (multiplayer, campagna, Operazioni speciali, ecc.), sarete portati al menu di installazione del gioco. Qui, dovrete scaricare il Data Pack 1 dal menu. Una volta completato il download, dovrete chiudere e riaprire l'applicazione del gioco.Modern Warfare riceverà anche una patch e aggiornamenti della playlist questa settimana. Infinity Ward punta alla pubblicazione del Data Pack martedì, quindi potremmo aspettarci le patch note entro oggi.Leggi altro... Leggi su eurogamer Call of Duty Warzone e il cross-play : perché è possibile disattivarlo solo su Playstation 4?

