BPER Banca, a Modena 43 borse di studio “Fondazione 150°” (Di lunedì 27 aprile 2020) (Modena, 27 Aprile 2020) - Sono 43 gli studenti della provincia di Modena vincitori dell'edizione 2020 della Borsa di studio “Fondazione Centocinquantesimo” di BPER Banca (10 da 700 euro e 33 da 500 euro), premiati per i risultati ottenuti nell'anno scolastico 2017-18. A causa dell'emergenza sanitaria i ragazzi hanno dovuto rinunciare alla tradizionale cerimonia di consegna degli attestati al BPER Forum Monzani, alla presenza di autorità, parenti e giornalisti, ma nei giorni scorsi sono stati comunque tutti contattati dall'Istituto. Il premio è stato istituito nel 1967 in occasione del centenario della Banca popolare dell'Emilia Romagna, fondata nel 1867 con la denominazione di Banca Popolare di Modena, ed è giunto alla 53esima edizione. Complessivamente quest'anno vengono assegnate 241 borse (165 da 500 euro e 76 da 700 euro), distribuite tra gli ... Leggi su liberoquotidiano Accordo distributivo Bper-UnipolSai - arriva nuovo modello operativo Assurbanca

BPER - Banca di Sassari cambia nome in Bibanca

Sono 43 gli studenti della provincia di Modena vincitori dell'edizione 2020 della Borsa di Studio “Fondazione Centocinquantesimo” di BPER Banca (10 da 700 euro e 33 da 500 euro), premiati per i risult ...

Bibanca, a Sassari la Sede si illumina di tricolore

Da qualche giorno il tricolore illumina la Sede della Direzione Generale della neonata Bibanca, fino a pochi giorni fa Banca di Sassari, in Viale Mancini, nel cuore del centro cittadino. La società pr ...

