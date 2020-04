Bellanova “Poco coraggio per la fase 2, le aziende restano a rischio” (Di lunedì 27 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ci aspettavamo onestamente un'operazione piu' coraggiosa: si poteva, si doveva osare di piu'”. Lo afferma la ministra delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, in un'intervista al quotidiano La Repubblica in merito alle misure annunciate dal premier Giuseppe Conte sulla fase 2 dell'emergenza coronavirus.“Con tutto il rispetto per la comunita' scientifica, pensiamo che la politica debba assumersi maggiori responsabilita' – spiega la ministra -. Partiamo da un punto fermo, che forse sta sfuggendo: qui fino a quando non ci sara' il vaccino la situazione non cambiera' di molto. E la strada non e' continuare a chiudere ma saper convivere col virus. Se il punto e' la distanza sociale e i dispositivi di sicurezza, allora bisognera' lavorare su quelli: garantire una nuova organizzazione del lavoro in sicurezza, nuove modalita' per il trasporto ... Leggi su liberoquotidiano Bellanova “Poco coraggio per la fase 2 - le aziende restano a rischio” (Di lunedì 27 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ci aspettavamo onestamente un'operazione piu'sa: si poteva, si doveva osare di piu'”. Lo afferma la ministra delle Politiche Agricole, Teresa, in un'intervista al quotidiano La Repubblica in merito alle misure annunciate dal premier Giuseppe Conte sulla2 dell'emergenza coronavirus.“Con tutto il rispetto per la comunita' scientifica, pensiamo che la politica debba assumersi maggiori responsabilita' – spiega la ministra -. Partiamo da un punto fermo, che forse sta sfuggendo: qui fino a quando non ci sara' il vaccino la situazione non cambiera' di molto. E la strada non e' continuare a chiudere ma saper convivere col virus. Se il punto e' la distanza sociale e i dispositivi di sicurezza, allora bisognera' lavorare su quelli: garantire una nuova organizzazione del lavoro in sicurezza, nuove modalita' per il trasporto ...

