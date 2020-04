Beautiful anticipazioni | 4-10 maggio 2020 | le confidenze di Liam

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 27 aprile 2020) Stiamo per dare ledirelative alla settimana 4-10. Naturalmente le notizie sono apprese dalle trame americane. Tra qualche mese anche perci sarà il blocco delle riprese, se la pandemia non verrà debellata. Cosa succederà nelle puntate diin onda negli episodi settimanali dal 4-10? Ricordiamo che in Italia la soap è trasmessa ininterrottamente dal 1990, di certo un bel record di durata.di: puntate settimanali 4-10Scopriamo adesso cosa succederà nelle prossime puntate di. Durante la settimana dal 4 al 10, Douglas confiderà adi avere nostalgia di Hope. Intanto Steffy affronterà Hope sulla sua terribile bugia riguardo Thomas. In seguitoanticiperà a Thomas che Hope ha deciso di ritagliarsi un ...