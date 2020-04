Armando Incarnato non è single, il cavaliere in quarantena proprio con lei (FOTO) (Di lunedì 27 aprile 2020) Armando Incarnato è finito di nuovo nella bufera. Il cavaliere di uomini e donne più volte è stato accusato in studio di avere una relazione fori dal programma. pochi mesi fa, il napoletano si è visto costretto a portare in televisione la su ipotetica ‘fiamma’, ovvero la ex che per molti è ancora la sua fidanzata.Nessuno all’epoca ha creduto alla sua versione e anche le dame che lo hanno frequentato hanno sempre avuto qualche dubbio. Oggi vista la quarantena e l’obbligo di restare a casa, Armando Incarnato si sta godendo la sua casa nel napoletano. Come tanti altri suoi colleghi, anche lui posta continuamente scatti e video sul proprio profilo e qualcuno sempre attento ha notato un dettaglio allarmante: Armando è in dolce compagnia, ma di chi? Armando Incarnato in quarantena insieme alla ex Janette Armando Incarnato ... Leggi su kontrokultura Armando Incarnato vittima di hacker : “Responsabili saranno denunciati”

