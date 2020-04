Ambulatorio di Ostetricia a Terracina, Procaccini: ‘I servizi vanno potenziati, basta con i tagli!’ (Di lunedì 27 aprile 2020) “Più ambulatori aprono nelle città della nostra provincia e meglio è per tutti. Visto che una visita ginecologica o un pap test fatto per tempo, potrebbero evitare un ricovero ospedaliero. Proprio questa emergenza ci ha insegnato quanto sia stata sciagurata la scelta di ridurre l’offerta ospedaliera e sanitaria in generale. Ancora pensiamo che si debbano sopprimere i servizi medici, tagliando a più non posso, piuttosto che potenziarli su tutto il nostro territorio?” E’ quanto afferma l’europarlamenetare di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, già sindaco di Terracina, che interviene in merito alla questione dell’Ambulatorio di Ostetricia la cui apertura presso l’ospedale “Fiorini” di Terracina è stata programmata e annunciata dalla Asl di Latina ma mai realizzata. “Spero ancora ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 aprile 2020) “Più ambulatori aprono nelle città della nostra provincia e meglio è per tutti. Visto che una visita ginecologica o un pap test fatto per tempo, potrebbero evitare un ricovero ospedaliero. Proprio questa emergenza ci ha insegnato quanto sia stata sciagurata la scelta di ridurre l’offerta ospedaliera e sanitaria in generale. Ancora pensiamo che si debbano sopprimere imedici, tagliando a più non posso, piuttosto che potenziarli su tutto il nostro territorio?” E’ quanto afferma l’europarlamenetare di Fratelli d’Italia, Nicola, già sindaco di, che interviene in merito alla questione dell’dila cui apertura presso l’ospedale “Fiorini” diè stata programmata e annunciata dalla Asl di Latina ma mai realizzata. “Spero ancora ...

CorriereCitta : Ambulatorio di Ostetricia a Terracina, Procaccini: ‘I servizi vanno potenziati, basta con i tagli!’… - AnxurTime : Ambulatorio di ostetricia, interviene Fondi Vera: 'No a strategie e capricci di potere' - AnxurTime : Ambulatorio di ostetricia, risponde la politica di Fondi - LatinaQTW : L'ambulatorio di ostetricia apre il derby tra Terracina e Fondi. 'La sanità non ha bisogno di campanilismi' - Fondinotizienet : I consiglieri di Fondi sull'ambulatorio di ostetricia a Terracina: 'No alla dispersione di operatori sanitari e... -

Ultime Notizie dalla rete : Ambulatorio Ostetricia Ambulatorio di ostetricia, la maggioranza fondana spiega la propria "verità" h24 notizie L’ambulatorio di ostetricia apre il derby tra Terracina e Fondi. “La sanità non ha bisogno di campanilismi”

L'intervento sul caso di de consiglieri di Fondi di Forza Italia, Io Si, Litorale e Sviluppo Fondano, Fondi Azzurra e Fondi Unita.

Ambulatorio di ostetricia, la maggioranza fondana spiega la propria “verità”

I gruppi consiliari di maggioranza del Comune di Fondi hanno firmato una nota condivisa sulla questione dell'ambulatorio di Ostetricia Fondi/Terracina che ...

L'intervento sul caso di de consiglieri di Fondi di Forza Italia, Io Si, Litorale e Sviluppo Fondano, Fondi Azzurra e Fondi Unita.I gruppi consiliari di maggioranza del Comune di Fondi hanno firmato una nota condivisa sulla questione dell'ambulatorio di Ostetricia Fondi/Terracina che ...