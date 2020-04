Yari Carrisi | la D' Urso deve morire ? Roberto Alessi | Dopo questa atrocità ti

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 aprile 2020) Scusate, ma parto con una lettera aperta a, il figlio di Al Bano e Romina Power che ne ha fatta una così grossa, che mi ha lasciato senza fiato. Leggete, e spero che legga anche lui. Caro, quando ho letto la tua storia su Instagram sono rimasto rimbambito : «Barbara d'", e sotto c'era pure scritto il commento di un idiota: "Hai ragione! Ok"». Mi sembra impossibile che autore di; sia un ragazzo come te, che io ho sempre considerato un bravissimo ragazzo:, figlio di un amico come Al Bano, figlio di Romina Power, che ora è sempre con te visto che stai passando la quarantena con la mamma nella sua casa di Cellino San Marco, nella tenuta di papà. Sei sempre stato un ragazzo semplice, gentile, molto a modo, molto educato, un animo nobile ed è per questo che quel tuo «Barbara ...