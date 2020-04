‘Me contro te’, i miei nuovi compagni di quarantena mi tengono in ostaggio. Grazie ragazzi! (Di domenica 26 aprile 2020) “Ciao, lui è Luì e io sono Sofì e insieme siamo i Me contro Te!”, nonché i miei nuovi compagni di quarantena. Ora, chi ha figli dai 3 ai 10 anni può facilmente capire di cosa sto parlando, per tutti gli altri fortunati che sono felicemente immuni da questo nuovo “agente infettivo” spiegherò brevemente di che si tratta, rassicurandovi sul fatto che chi non ha pargoli urlanti a casa continuerà comunque a rimanerne immune. Vedete, miei cari ingenui amici, se abbiamo capito molto bene che il coronavirus è altamente contagioso e che non risparmia nessuno a questo mondo, nemmeno uno o forse pochissimi di voi hanno compreso a pieno la portata colossale di questo nuovo fenomeno. La prima volta che ho sentito parlare di loro è stato mesi fa. Mia sorella ha due bimbi, di cui una di quattro anni e mezzo che ... Leggi su ilfattoquotidiano **Coronavirus : Crippa - ‘Mes light non esiste - M5S vota contro’** (Di domenica 26 aprile 2020) “Ciao, lui è Luì e io sono Sofì e insieme siamo i MeTe!”, nonché idi. Ora, chi ha figli dai 3 ai 10 anni può facilmente capire di cosa sto parlando, per tutti gli altri fortunati che sono felicemente immuni da questo nuovo “agente infettivo” spiegherò brevemente di che si tratta, rassicurandovi sul fatto che chi non ha pargoli urlanti a casa continuerà comunque a rimanerne immune. Vedete,cari ingenui amici, se abbiamo capito molto bene che il coronavirus è altamente contagioso e che non risparmia nessuno a questo mondo, nemmeno uno o forse pochissimi di voi hanno compreso a pieno la portata colossale di questo nuovo fenomeno. La prima volta che ho sentito parlare di loro è stato mesi fa. Mia sorella ha due bimbi, di cui una di quattro anni e mezzo che ...

