Intel: in arrivo la 10th gen Desktop (Di domenica 26 aprile 2020) Nuove indiscrezioni confermano l'avvicinarsi del lancio delle nuove CPU Intel della decima generazione per segmento Desktop. Intel – 10th gen La decima generazione (Comet Lake-S) di processori sviluppati e prodotti da Intel potrebbe presto arrivare sul mercato delle CPU Desktop. A confermare quest'ipotesi troviamo sia leak di negozi, che hanno involontariamente reso pubblici i nuovi listini, sia la comparsa di benchmark su siti come Geekbench e 3Dmark. Dal punto di vista costruttivo non ci sono particolari differenze in questa serie: l'architettura si basa su un refresh della già nota architettura Skylake e un modello costruttivo a 14nm+. La scelta di Intel di puntare su questo modello consolidato risiede nella scarsa ottimizzazione dell'architettura Willow Cove. Parlando dal punto di vista delle prestazioni è interessante il fatto che, ...

