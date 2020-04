Giuseppe Conte, in diretta da Palazzo Chigi, emana nuovo DPCM per la fase 2 (Di domenica 26 aprile 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in diretta da Palazzo Chigi, ha emanato un nuovo DPCM studiato appositamente per la fase 2: ecco il suo discorso “Adesso inizia per tutti la fase di convivenza per tutti, la fase di convivenza con il virus, e dobbiamo essere consapevoli che la curva del contagio potrebbe risalire, dobbiamo dircelo chiaramente. Nella fase 2 sarà quindi ancora più importante mantenere le distanze di sicurezza e mantenere. Se vuoi bene all’Italia devi evitare che il rischio del contagio si diffonda, non bisogna mai avvicinarsi, rispettare le distanze di sicurezza ad almeno un metro e anche nelle relazioni familiari con i parenti bisogna stare attenti. Teniamo conto che gli scienziati e gli esperti ci dicono che almeno 1 contagiato su 4 avviene nelle relazioni familiari, vogliamo tutti che il paese riparta, ma l’unico ... Leggi su bigodino LIVE Giuseppe Conte - Conferenza stampa in DIRETTA. Il Presidente del Consiglio : “Fase 2 dal 4 maggio : sì agli allenamenti e alle visite ai parenti - ci si potrà spostare in regione - ristorazione da asporto”

