Giuseppe Conte alle 20.20 presenterà il nuovo DPCM per la fase 2 (Di domenica 26 aprile 2020) Questa sera il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlerà di nuovo agli Italiani spiegando ed illustrando il nuovo DPCM pronto per la fase 2: proprio qualche ora fa il Premier ha rilasciato un’intervista spiegando, a grandi linee, cosa accadrà dal 4 maggio in poi Il Presidente ha infatti spiegato che proprio in queste ore si sta lavorando al piano per la ripartenza, specificando che “non possiamo protrarre oltre questo lockdown: rischiamo una compromissione troppo pesante del tessuto socio-economico del Paese” View this post on Instagram Questa sera conferenza stampa in diretta da @palazzo chigi A post shared by Giuseppe Conte (@GiuseppeConte ufficiale) on Apr 26, 2020 at 8:24am PDT Questa sera si parlerà di tutti gli ambiti di ... Leggi su bigodino Giuseppe Conte in diretta oggi sulla fase 2 : a che ora e dove vederlo

