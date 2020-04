Avanti un altro, stop alle repliche: Bonolis torna con le nuove puntate (Di domenica 26 aprile 2020) Avanti un altro, stop alle repliche: Paolo Bonolis torna in onda dal 3 maggio Buone notizie per tutti i telespettatori di Canale 5, come anticipa il sito BubinoBlog: stop alle repliche di Avanti un altro. Dal 3 maggio Paolo Bonolis tornerà con le puntate inedite (ben 50) che Mediaset ha deciso di sostituire con delle repliche quando l’emergenza coronavirus è esplosa nel Paese. Ragioni pubblicitarie, ovviamente, ma azione che non era piaciuta affatto al conduttore che, cosa più unica che rara, si è sfogato sui social chiedendo il perché di una sceltà così inspiegabile. La stessa Maria De Filippi aveva poi deciso di interrompere la messa in onda delle ultime puntate del Trono Classico registrate per Uomini e Donne. Paolo Bonolis torna con le nuove puntate di Avanti un altro da domenica 3 maggio, quindi: una notizia lieta, ... Leggi su lanostratv Avanti un altro : le nuove puntate ripartono a maggio 2020

