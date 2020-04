Autocertificazione Fase 2 | cambia modulo spostamenti Aggiunta nuova motivazione

AnnalisaChirico : Non ho capito: per il premier Conte la fase 2 è come la 1 ma con una motivazione in più sull’autocertificazione? St… - Corriere : Dal 4 maggio l’autocertificazione resta ma cambia. Sì a spostamenti per la visita ai familiari - diversamente19 : RT @AnnalisaChirico: Non ho capito: per il premier Conte la fase 2 è come la 1 ma con una motivazione in più sull’autocertificazione? Stess… - _Luigi__ : L’autocertificazione poteva avere un senso nella fase 1 ma dal #4maggio ci sono troppe cose che si possono fare, no… - silviabl1975 : RT @AnnalisaChirico: Non ho capito: per il premier Conte la fase 2 è come la 1 ma con una motivazione in più sull’autocertificazione? Stess… -

Ultime Notizie dalla rete : Autocertificazione Fase Fase 2, resta autocertificazione ma modulo cambia ancora Adnkronos Mascherine a prezzo fisso. Nuove regole per i cantieri. Chi vive al mare può fare il bagno

Mascherine a prezzo fisso e disponibili per tutti con lo Stato che diventa produttore, termoscanner in tutte le stazioni e gli aeroporti, riapertura dei musei a maggio, autocertificazione solo per gli ...

Fase 2, domani ripartono l’edilizia pubblica e le industrie dell’export

Leggi anche I codici Ateco delle attività che possono riaprire dal 4 maggio Dal 4 maggio cambia l’autocertificazione: ecco in che modo e perché E se i contagi tornano a salire? Nel nuovo Dpcm i ...

Mascherine a prezzo fisso e disponibili per tutti con lo Stato che diventa produttore, termoscanner in tutte le stazioni e gli aeroporti, riapertura dei musei a maggio, autocertificazione solo per gli ...Leggi anche I codici Ateco delle attività che possono riaprire dal 4 maggio Dal 4 maggio cambia l’autocertificazione: ecco in che modo e perché E se i contagi tornano a salire? Nel nuovo Dpcm i ...