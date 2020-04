Telese Terme e Pescara in lutto | Giovanna Sauchella muore a 37 anni

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 25 aprile 2020) E’ la vittima più giovane in Abruzzo. L’ingegnereè deceduta a soli 37. Nativa di(Benevento) era positiva. La trentenne abitava acon il marito, suo collega. I due si erano trasferita da tempo a. La donna si era ammalata di una grave malattia ed il Covid è stata la concausa della morte. Martedì scorso le condizioni dell’ingegnere sono peggiorate e si è rivolta al pronto soccorso del Santo Spirito di, dove dopo qualche ora è morta. Nessuno sapeva che aveva contratto il Covid-19. Dopo la morte è stato effettuato il tampone e si è scoperto che era positiva. Giovedì il corpo diè tornato aper essere sepolto. Per la sua malattia, è stato precisato che non era in cura all’ospedale di, il cui ...