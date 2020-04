Coronavirus, bollettino Protezione Civile 25 aprile: calano i positivi (Di sabato 25 aprile 2020) Ecco il bollettino sul Coronavirus della Protezione Civile del 25 aprile: in drastico calo dei positivi, ancora in aumento i guariti Continuano ad arrivare buone notizie per quanto riguarda la diffusione e l’incidenza del Coronavirus in Italia. Il bollettino della Protezione Civile del 25 aprile parla di 2.357 nuovi casi positivi, con una riduzione 680 … L'articolo Coronavirus, bollettino Protezione Civile 25 aprile: calano i positivi proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : tra poco il bollettino odierno della Protezione Civile

Bollettino coronavirus 25 aprile 2020 della protezione civile

Coronavirus - il bollettino di oggi sabato 25 aprile 2020

Ecco il bollettino sul Coronavirus della Protezione Civile del 25 aprile: in drastico calo dei positivi, ancora in aumento i guariti Continuano ad arrivare buone notizie per quanto riguarda la diffusione e l'incidenza del Coronavirus in Italia. Il bollettino della Protezione Civile del 25 aprile parla di 2.357 nuovi casi positivi, con una riduzione 680

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus, il bollettino di oggi, 25 aprile. I dati della Protezione civile dalle 18 QUOTIDIANO.NET Coronavirus, il bilancio del 25 aprile: a Reggio Emilia quattro morti e 32 nuovi casi di positivià

REGGIO EMILIA. Quattro decessi e 32 casi positivi in più. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino sull'emergenza Coronavirus nella nostra provincia. Un trend che, a Reggio come nel resto della regione ...

Coronavirus, bollettino del 25 aprile: 195.351 contagiati di cui 63.120 guariti e 26.384 decessi

In Italia ci sono 195.351 casi di Coronavirus (+2.357 rispetto a ieri), di cui 63.120 guariti (+2.622) e 26.384 decessi (+415 ). Sono questi i numeri del bollettino di oggi, sabato 25 aprile, ...

