25 aprile. Meloni: tesserati Anpi liberi di andare in piazza, la quarantena vale solo per noi? (video) (Di sabato 25 aprile 2020) Sale la polemica per quanto avvenuto oggi a Roma e in altre città d’Italia – Bologna e Milano – con decine e decine di persone che in barba ai divieti si sono radunate in strada. Per cantare Bella Ciao e festeggiare in modo sguaiato la ricorrenza del 25 aprile. A Roma e a Milano addirittura ci sono stati dei mini cortei e un assembramento al Pigneto con striscioni e bandiere e ancora canti di Bella Ciao. Stesse scene a Bologna al Pratello. A Milano un corteo degli antagonisti è stato bloccato dalla polizia. E proprio le immagini dell’assembramento bolognese sono state postate e commentate su Fb da Giorgia Meloni che ha lanciato un interrogativo retorico: la quarantena vale solo per alcuni italiani? La quarantena vale solo per alcuni italiani? “Guardo le immagini delle manifestazioni organizzate oggi dai tesserati dell’Anpi, dalla ... Leggi su secoloditalia 25 aprile : Morani - ‘Meloni non festeggia? ha finito i giga?’

