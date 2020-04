​I 5 profili Instagram legati al calcio da seguire in questa quarantena (Di sabato 25 aprile 2020) L'astinenza da calcio è grande e la stiamo patendo tutti. Il Coronavirus ha fermato la Serie A e anche gli allenamenti da più di un mese, costringendoci tutti ad una quarantena casalinga che potesse sconfiggere, o quantomeno rallentare, l'avanzata del virus. Ma questo lungo mese e mezzo senza pallone è trascorso più velocemente grazie a calciatori, ed ex, che hanno intrattenuto i tifosi di tutta Italia grazie alle loro dirette Instagram in cui hanno raccontato aneddoti inediti sulle loro... Leggi su 90min Anche Instagram sta pensando ad attivare i profili commemorativi

Giardinaggio sul balcone? 10 profili Instagram

10 profili Instagram che stimolano l’immaginazione (Di sabato 25 aprile 2020) L'astinenza daè grande e la stiamo patendo tutti. Il Coronavirus ha fermato la Serie A e anche gli allenamenti da più di un mese, costringendoci tutti ad unacasalinga che potesse sconfiggere, o quantomeno rallentare, l'avanzata del virus. Ma questo lungo mese e mezzo senza pallone è trascorso più velocemente grazie a calciatori, ed ex, che hanno intrattenuto i tifosi di tutta Italia grazie alle loro direttein cui hanno raccontato aneddoti inediti sulle loro...

eeeevantifc : RT @G_Massa10: @eeeevantifc Alcuni profili instagram hanno i like automatici a determinate persone. Se ci fai caso Totti mette like pratica… - G_Massa10 : @eeeevantifc Alcuni profili instagram hanno i like automatici a determinate persone. Se ci fai caso Totti mette lik… - MalsaiCuecia : RT @fiocchibosi: Ho scoperto il profilo di un tipo su Instagram... anzi i profili. Su uno si mostra nudo, pelo e pacco in vista nei pantalo… - im_chiaa : Per Twitter sia per Instagram gli #1dmakemestrong #onedirectionsave2020 #weare1Dfamily #Italy NON VERRÀ MOSTRATA L… - Giandom84354994 : @6harvest_ny Certamente è un passo avanti a quello che chiude i profili su Instagram per eccesso di merda?? -

Ultime Notizie dalla rete : profili Instagram ?I 5 profili Instagram legati al calcio da seguire in questa quarantena 90min Daniel Cosmic di Amici insulta una fan: battute sul peso, poi le scuse e la punizione di Facchinetti

A casa mia chi sbaglia paga. Daniel ha sbagliato, non è un cattivo ragazzo ma ha sbagliato. Fino a quando non riuscirà a capire l’importanza che ha avere un profilo Instagram con centinaia di migliaia ...

La Liberazione di Firenze riletta con gli occhi di Margherita Guidacci

In un articolo pubblicato nell'agosto 1945, con lo pseudonimo Andrea Luti, su "Rassegna" (rivista culturale appena nata a Firenze), la poetessa Margherita Guidacci rievoca l'esperienza del passaggio ...

A casa mia chi sbaglia paga. Daniel ha sbagliato, non è un cattivo ragazzo ma ha sbagliato. Fino a quando non riuscirà a capire l’importanza che ha avere un profilo Instagram con centinaia di migliaia ...In un articolo pubblicato nell'agosto 1945, con lo pseudonimo Andrea Luti, su "Rassegna" (rivista culturale appena nata a Firenze), la poetessa Margherita Guidacci rievoca l'esperienza del passaggio ...