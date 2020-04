Pomeriggio 5, Barbara d’Urso svela: “Non dormivo e ho avuto un’idea” (Di sabato 25 aprile 2020) Barbara d’Urso, volto del programma Mediaset Pomeriggio 5, ha dichiarato che la scorsa notte non riusciva a dormire e, dato che il sonno tardava ad arrivare, improvvisamente, ha avuto un’idea che ha deciso di condividere sui social con i suoi tanti follower e fans Barbara d’Urso, una delle regine della conduzione Mediaset è da sempre odiata o amata, senza vie di mezzo. Ma la presentatrice di Pomeriggio 5 che tiene compagnia tutti i giorni gli italiani con il suo cocktail di notizie che spaziano dal gossip alla cronaca, ha avuto di recente difficoltà ad addormentarsi e ha dichiarato che proprio in tutti i minuti in cui cercava di prendere sonno le è venuta una brillante idea. View this post on Instagram Devo dirvelo… non troverò mai nessuno come lui: il Gateau di Patate Stasera ceno con voi ... Leggi su bigodino Pomeriggio 5 - Viola Valentino spiazza Barbara d’Urso : “E’ sconvolgente”

Pomeriggio 5 : la puntata di oggi - 23 aprile 2020. Anticipazioni - ospiti di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 succede qualcosa che sconvolge la conduttrice (Di sabato 25 aprile 2020)d’Urso, volto del programma Mediaset5, ha dichiarato che la scorsa notte non riusciva a dormire e, dato che il sonno tardava ad arrivare, improvvisamente, haun’idea che ha deciso di condividere sui social con i suoi tanti follower e fansd’Urso, una delle regine della conduzione Mediaset è da sempre odiata o amata, senza vie di mezzo. Ma la presentatrice di5 che tiene compagnia tutti i giorni gli italiani con il suo cocktail di notizie che spaziano dal gossip alla cronaca, hadi recente difficoltà ad addormentarsi e ha dichiarato che proprio in tutti i minuti in cui cercava di prendere sonno le è venuta una brillante idea. View this post on Instagram Devo dirvelo… non troverò mai nessuno come lui: il Gateau di Patate Stasera ceno con voi ...

rosbarbara1 : Ogni venerdì pomeriggio, verso le 15.15, appuntamento con #Io resto a casa e parlo di cinema con Barbara Rossi e Gl… - bnotizie : Pomeriggio 5, Maria Teresa Ruta scoppia a piangere in diretta: `Sono sola e...`. Barbara D`Urso si commuove – Liber… - bnotizie : Barbara D`Urso sconvolta a Pomeriggio Cinque: `Una cosa tristissima` - infoitcultura : Coronavirus, Barbara D'Urso mostra a Pomeriggio 5 come si indossa la mascherina: il nuovo tutorial - infoitcultura : Barbara D'Urso annuncia in diretta a Pomeriggio 5: «Lascio il mio fidanzato, è troppo giovane» -