«La sfida delle mogli» | storia di resilienza e coraggio | debutta on demand | la clip in

(Di venerdì 24 aprile 2020) La Sfida delle Mogli sarebbe dovuta uscire, in Italia, il 9 aprile. Ma, nel deserto delle città, con i cinema chiusi e il pubblico confinato nelle proprie abitazioni, la produzione ha pensato ad un diversivo. La pellicola, diretta dal Peter Cattaneo di Full Monty, non avrà una release fisica, ma digitale. Sabato 25 aprile, nel giorno della Liberazione, La Sfida delle Mogli farà capolino sulle principali piattaforme video on demand, dove resterà per le quattro settimane a venire.