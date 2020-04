Juve, rivoluzione sui terzini. Il punto: anche Alex Sandro può partire (Di venerdì 24 aprile 2020) ​anche ​Alex Sandro lascia la ​Juventus? Il giocatore brasiliano non ha un vero e proprio vice dopo la cessione di Leonardo Spinazzola alla Roma e quella di Luca Pellegrini, in prestito, al Cagliari. I bianconeri hanno dovuto adattare De Sciglio e Danilo, in un'occasione addirittura Matuidi. Se Paratici terrà Alex Sandro l’anno prossimo servirà una riserva affidabile, se dovesse venderlo servirà un investimento di primo livello. La permanenza di Alex Sandro alla Juventus non è certa, scrive La... Leggi su 90min Mercato Juventus - rivoluzione : via Sandro e De Sciglio - dentro l’ex Inter

Juventus - rivoluzione totale : torna di moda Zidane - Ter Stegen per la porta

Juventus - rivoluzione totale : torna di moda Zidane - Ter Stegen per la porta (Di venerdì 24 aprile 2020) ​lascia la ​ntus? Il giocatore brasiliano non ha un vero e proprio vice dopo la cessione di Leonardo Spinazzola alla Roma e quella di Luca Pellegrini, in prestito, al Cagliari. I bianconeri hanno dovuto adattare De Sciglio e Danilo, in un'occasione addirittura Matuidi. Se Paratici terràl’anno prossimo servirà una riserva affidabile, se dovesse venderlo servirà un investimento di primo livello. La permanenza diallantus non è certa, scrive La...

StoriaAmore79 : L'Uefa cambia tutto e annuncia: 'Rivoluzione Champions, ecco quando si gioca Juve-Lione' LA DATA ->… - geokawa : RT @Boboj29: Juve 20/21,come sara' ? Grossa rivoluzione o minimi scambi ? Il centrocampo dovra' essere rifondato ,via Pjanic,Bernardeschi,… - Boboj29 : Juve 20/21,come sara' ? Grossa rivoluzione o minimi scambi ? Il centrocampo dovra' essere rifondato ,via Pjanic,Ber… - snuffle_21 : @ContinassaMech È rivoluzione juve ma senza cambio fi allenatore ? ?? - Marco562017 : RT @marco_rogerio_: Rivoluzione o razionalità? Quali cessioni in casa #Juve? Il mio pensiero sulle cessioni possibili da fare ???? https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve rivoluzione Juve, rivoluzione sui terzini. Il punto: anche Alex Sandro può partire 90min Juve, rivoluzione sui terzini. Il punto: anche Alex Sandro può partire

La permanenza di Alex Sandro alla Juventus non è certa, scrive La Gazzetta dello Sport, e per questo motivo potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione sulle corsie laterali difensive bianconere.

Marchegiani: «La Lazio è la più penalizzata dallo stop. Lotito mi voleva nel club nel 2007»

Puoi scegliere una formazione molto offensiva in partenza e poi rivoluzione l’assetto. E’ una variabile, sarebbe interessante scoprire come viene sfruttata dagli allenatori. Ma sono abituato a vedere ...

La permanenza di Alex Sandro alla Juventus non è certa, scrive La Gazzetta dello Sport, e per questo motivo potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione sulle corsie laterali difensive bianconere.Puoi scegliere una formazione molto offensiva in partenza e poi rivoluzione l’assetto. E’ una variabile, sarebbe interessante scoprire come viene sfruttata dagli allenatori. Ma sono abituato a vedere ...