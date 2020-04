Feltri: “Sud offeso? Non parlavo dei loro cervelli, ma del loro portafogli” (Di venerdì 24 aprile 2020) Il direttore di Libero, Vittorio Feltri, prova a mettere una pezza sulle dichiarazioni dei giorni scorsi contro i meridionali. “Non è che io ho un fatto un test di intelligenza in tutta Italia, anche perché non sarei attrezzato per farlo: mi sono limitato a dare un’occhiata ai dati Istat. E i dati Istat dicono che la Lombardia ha un reddito procapite di 37mila e rotti euro, mentre la Campania 19mila. Quindi mi sembra evidente che la Campania sia economicamente inferiore, non è contestabile”. Così Vittorio Feltri commenta il video appello dei vip meridionali, postato oggi sui social dall’ideatrice Nunzia De Girolamo come risposta alle sue dichiarazioni sul sud Italia, che il giornalista ha definito “inferiore”. “loro hanno interpretato la cosa per andarmi contro, per polemica, perché sono antipatico – ... Leggi su 2anews (Di venerdì 24 aprile 2020) Il direttore di Libero, Vittorio, prova a mettere una pezza sulle dichiarazioni dei giorni scorsi contro i meridionali. “Non è che io ho un fatto un test di intelligenza in tutta Italia, anche perché non sarei attrezzato per farlo: mi sono limitato a dare un’occhiata ai dati Istat. E i dati Istat dicono che la Lombardia ha un reddito procapite di 37mila e rotti euro, mentre la Campania 19mila. Quindi mi sembra evidente che la Campania sia economicamente inferiore, non è contestabile”. Così Vittoriocommenta il video appello dei vip meridionali, postato oggi sui social dall’ideatrice Nunzia De Girolamo come risposta alle sue dichiarazioni sul sud Italia, che il giornalista ha definito “inferiore”. “hanno interpretato la cosa per andarmi contro, per polemica, perché sono antipatico – ...

