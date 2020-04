Coronavirus | sondaggio | Ippolito | Capua e Rezza sono gli esperti più credibili | Burioni

Leggi su open.online

(Di venerdì 24 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizie Giuseppe, Ilariae Giovanniquesti gliscientifici che gli italiani reputano più affidabili in questo momento scandito dall’epidemia da. A dirlo è uno studio del Monitor Expert Track condotto da Noto Sondaggi e da My Pr. Al primo posto, il direttore scientifico dell’ospedale Spallanzani di Roma. A seguire la virologa Ilariae l’epidemiologo Giovanniè ritenuto molto o abbastanza credibile dal 78% degli intervistati., direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida, è al 77% (anche lei in crescita di 3 punti percentuali). Al terzo posto, invece (al 75%) ciGiovanni, epidemiologo dell’Istituto superiore della Sanità (+5 ...