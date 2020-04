Anna Falchi conquista i follower con uno scatto vintage

Leggi su people24.myblog

(Di venerdì 24 aprile 2020)per celebrare la giornata mondiale del libro (il 23 aprile) ha trovato un modo davvero speciale. L’attrice ha postato sui social una fotobollente come racconta lei stessa nel post. Seduta su uno sgabello con un volume in mano, indossa un négligé di seta rosa, lingerie color crema e seducenti calze velate. Lo sguardo è languido e la posa ben studiata regala uno scorcio sul décol….eté e lascia intravedere l’intimo. Sulla pagina “Instagram” della, gli scatti bollenti non mancano mai. Soprattutto in occasione delle vittorie della Lazio. Ma ogni occasione è buona per mostrare un po’ di pelle nu…a e sfoggiare le sue curve mozzafiato. A 48 anni, compiuti il 22 aprile, vanta ancora un corpo perfetto capace di mandare in estasi iche la seguono numerosi. I suoi calendari ...