Vivi e lascia vivere | al via la fiction Rai con Elena Sofia Ricci | cast e anticipazioni

(Di giovedì 23 aprile 2020) Dopo aver indossato i panni di Suor Angela nella fortunata serie Che Dio ci aiutisi appresta a offrire il volto a una donna molto diversa, Laura Ruggero, nella, al via giovedì 23 aprile in prima serata su Rai 1 per sei puntate. Laura è protagonista di una storia avvincente che dai toni del family raggiunge le sfumature forti del noir e del thriller; è una donna che nelle difficoltà si scopre coraggiosa, che non si arrende e che, proprio quando la vita sembra presentarle il conto, reagisce, si reinventa, si concede un’altra opportunità, anche a costo di far emergere dal passato quelle verità scomode che aveva celato al mondo con attento scrupolo. Una storia che si snoda sullo sfondo di una Napoli vivace e frizzante, con in primo piano i colori, la luce e lo splendore di una città unica ...