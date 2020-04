Scoperto spacciatore con il cane

Leggi su bigodino

(Di giovedì 23 aprile 2020) L’emergenza Coronavirus si è ormai diffusa in tutto il mondo e per evitarne la diffusione, il Governo è stato costretto a fare delle restrizioni. Nelle ultime ore è venuta fuori una vicenda che ha dell’incredibile, un ragazzoin un altro comune, ha dichiarato che doveva accudire il suo, ma la verità era un’altra. Il Governo, per evitare alle persone di spostarsi ed uscire troppo da casa, ha emanato un Decreto, con il quale ha chiesto a tutta la popolazione di stare a casa il più possibile. In base alle informazioni emerse nelle ultime ore, il fatto è avvenuto a Marina di Ragusa, dove il ragazzo di venti cinque anni è stato fermato durante un posto di blocco. Gli agenti hanno subito notato, che il comune dove si trovava, era diverso da quello della sua residenza ed infatti, quando gli hanno chiesto il ...