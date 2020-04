Ruba mozzarelle di bufala, tonno e tiramisù dal supermercato dove lavora (Di giovedì 23 aprile 2020) Nel suo zaino c'erano mozzarelle di bufala, diverse confezioni di tonno e tiramisù. Un uomo di 36 anni è stato accusato di aver Rubato prodotti alimentari al supermercato dove lavorava come vigilante. Leggi su fanpage (Di giovedì 23 aprile 2020) Nel suo zaino c'eranodi, diverse confezioni die tiramisù. Un uomo di 36 anni è stato accusato di averto prodotti alimentari alva come vigilante.

