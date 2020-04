Pensioni Maggio 2020 pagamento in posta anticipato, in banca no: date e calendario (Di giovedì 23 aprile 2020) Come vi abbiamo anticipato nel nostro precedente articolo il pagamento delle Pensioni di Maggio sarà anche questo mese anticipato a partire dalla fine di aprile. La conferma è arrivata ora dal comunicato ufficiale delle Poste Italiane, in cui vengono spiegate nel dettaglio le misure per ritirare la propria pensione alle poste o tramite gli altri mezzi postali: Libretto di Risparmio, di un Conto Bancoposta o di una Postepay Evolution. Vediamo di seguito il comunicato stampa delle poste italiane e le raccomandazione del sindacato SPI CGIL su quest’argomento. calendario pagamento Pensioni Maggio 2020: in posta si parte dal 27 aprile Il sito ufficiale delle poste spiega: “Accreditate il 27 aprile con ritiro possibile da oltre 7000 postamat. Per coloro che invece devono necessariamente recarsi negli Uffici postali per il ritiro in contante sarà ... Leggi su pensionipertutti Pensioni maggio - il calendario per ritirarle alle Poste in ordine alfabetico

Coronavirus - quando arrivano le pensioni di Maggio : ecco il calendario completo per il ritiro in contanti in anticipo

Pensioni - il calendario per riceverla a maggio : quando si potrà ritirare l’assegno previdenziale (Di giovedì 23 aprile 2020) Come vi abbiamonel nostro precedente articolo ildelledisarà anche questo mesea partire dalla fine di aprile. La conferma è arrivata ora dal comunicato ufficiale delle Poste Italiane, in cui vengono spiegate nel dettaglio le misure per ritirare la propria pensione alle poste o tramite gli altri mezzili: Libretto di Risparmio, di un Conto Bancoo di una Postepay Evolution. Vediamo di seguito il comunicato stampa delle poste italiane e le raccomandazione del sindacato SPI CGIL su quest’argomento.: insi parte dal 27 aprile Il sito ufficiale delle poste spiega: “Accreditate il 27 aprile con ritiro possibile da oltre 7000mat. Per coloro che invece devono necessariamente recarsi negli Ufficili per il ritiro in contante sarà ...

CislTaBr : RT @adiconsum: ?? Dal 27 aprile al 2 maggio: ecco chi e quando potrà ritirare la pensione di #maggio in contanti alle @PosteNews https://t.c… - QuotidianPost : Pensioni maggio 2020, il nuovo calendario di Poste Italiane - CGILModena : RT @Patronato_Inca: [INCA NEWS] Pensioni maggio 2020: in pagamento dal 27 aprile: Per evitare un forte affluenza presso gli uffici postali… - CGILModena : RT @Patronato_Inca: [INCA NEWS] Pensioni maggio 2020 anticipate dal 27 aprile: Per evitare un forte affluenza presso gli uffici postali e… - AnnaMariaVolpe4 : @icebergfinanza Potrebbe partecipare anche alla manifestazione del 25 Aprile. ... L' INPS si sta sfregrando le mani… -