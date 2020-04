Lecce, Sticchi Damiani: «C’è ancora confusione sul protocollo» (Di giovedì 23 aprile 2020) Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, parla del protocollo della FIGC e della sua visione sulla ripresa della Serie A Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato del protocollo FIGC. Ecco le sue dichiarazioni a Il Corriere del Mezzogiorno. Sticchi Damiani – «La linea generale che sta passando è quella della maggiore prudenza. Fino a qualche giorno fa, si parlava di anticipare le visite mediche ad aprile, per ricominciare a maggio. Adesso si sta ragionando su tempi più meditati. C’è ancora confusione, il protocollo necessita di una serie di revisioni. Il ministro Spadafora ha incontrato la Figc, ma al momento non abbiamo ricevuto ufficialmente alcun aggiornamento al riguardo. Sono ancora giornate interlocutorie. Speriamo di giungere ad una decisione risolutoria, ma occorre un protocollo serio». Leggi su ... Leggi su calcionews24 Lecce - Sticchi Damiani : «Bisogna ripartire quando il rischio contagio è zero»

Lecce - Sticchi Damiani : «Ripresa Serie A? Vietato forzare i tempi»

Lecce - Sticchi Damiani : «Rischio Serie B? Non importa - vogliamo giocare» (Di giovedì 23 aprile 2020) Saverio, presidente del, parla deldella FIGC e della sua visione sulla ripresa della Serie A Saverio, presidente del, ha parlato delFIGC. Ecco le sue dichiarazioni a Il Corriere del Mezzogiorno.– «La linea generale che sta passando è quella della maggiore prudenza. Fino a qualche giorno fa, si parlava di anticipare le visite mediche ad aprile, per ricominciare a maggio. Adesso si sta ragionando su tempi più meditati. C’è, ilnecessita di una serie di revisioni. Il ministro Spadafora ha incontrato la Figc, ma al momento non abbiamo ricevuto ufficialmente alcun aggiornamento al riguardo. Sonogiornate interlocutorie. Speriamo di giungere ad una decisione risolutoria, ma occorre unserio». Leggi su ...

tvdellosport : ?? Lo sport post #Covid: LIVE a #AspettandoSportitaliamercato ???? @UmbertoGandini (pres. @LegaBasketA), @maucaccia(e… - coldpatrix : RT @LecceCalcio: #Sticchi al tifoso: “#Lecce-#Atalanta ferita scoperta. Come club fatto di tutto per vietare trasferta” - - LecceCalcio : #Sticchi al tifoso: “#Lecce-#Atalanta ferita scoperta. Come club fatto di tutto per vietare trasferta” - - ItaSportPress : Lecce, Sticchi Damiani: 'Ripresa? Si sta accelerando troppo' - - BombeDiVlad : Lecce, Sticchi Damiani: “Giusto concludere il campionato, ma senza esasperare nulla” -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce Sticchi Lecce, Sticchi Damiani: «C’è ancora confusione sul protocollo» Calcio News 24 Lecce, Sticchi Damiani: «C’è ancora confusione sul protocollo»

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, parla del protocollo della FIGC e della sua visione sulla ripresa della Serie A Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato del protocollo ...

SSD: “Giocare senza tifosi procurerà diversi danni. Ecco quali…”

Il presidente dell’Us Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato a Il Corriere del Mezzogiorno. Questo il suo pensiero: “La linea generale che sta passando è quella della maggiore prudenza. Fino a ...

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, parla del protocollo della FIGC e della sua visione sulla ripresa della Serie A Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato del protocollo ...Il presidente dell’Us Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato a Il Corriere del Mezzogiorno. Questo il suo pensiero: “La linea generale che sta passando è quella della maggiore prudenza. Fino a ...