Il principino Louis compie due anni e disegna impronte arcobaleno con le mani

(Di giovedì 23 aprile 2020) Secondo compleanno per il, terzogenito del principe William e di Kate Middleton, che in occasione della festa si è divertito a giocare con i colori, impregnandosi lee...

Le mani colorate, la camicia a quadri, il sorriso: è così che il piccolo Louis Arthur Charles appare nelle foto che celebrano il suo secondo ... le mani sporche di tempera colorata e il lavoretto ...Per Louis di Cambridge, in quarantena insieme al resto della famiglia a Norfolk, sarà un party speciale in giardino con i genitori, i fratelli George e Charlotte, e tanti regalini che la duchessa ha ...