Coronavirus ultime notizie 23 aprile. Governo: “Lockdown non sarà stravolto dal 4 maggio” (Di giovedì 23 aprile 2020) Le notizie e gli aggiornamenti di giovedì 23 aprile dall'Italia e dal mondo sulla pandemia di Coronavirus Covid-19. 187.327 i contagiati da Coronavirus in Italia, di cui 54.543 guariti e 25.085 morti. Oltre due milioni e mezzo i contagi da Covid-19 nel mondo secondo i dati della John Hopkins University. Dal 4 maggio si allentano le restrizioni. Ma nella fase 2 non riaprono tutte le attività. "Non è un liberi tutti", avverte Conte. Ipotesi apertura negozi metà maggio, poi bar e ristoranti. Leggi su fanpage Coronavirus - le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. DIRETTA

Coronavirus in Italia - ultime notizie. Conte : “Il motto sarà : in vacanza in Italia”. Dubbi su misure differenziate per gli over 60

Coronavirus - ultime notizie dal mondo. Trump firma l’ordine sul blocco dell’immigrazione negli Usa (Di giovedì 23 aprile 2020) Lee gli aggiornamenti di giovedì 23dall'Italia e dal mondo sulla pandemia diCovid-19. 187.327 i contagiati dain Italia, di cui 54.543 guariti e 25.085 morti. Oltre due milioni e mezzo i contagi da Covid-19 nel mondo secondo i dati della John Hopkins University. Dal 4 maggio si allentano le restrizioni. Ma nella fase 2 non riaprono tutte le attività. "Non è un liberi tutti", avverte Conte. Ipotesi apertura negozi metà maggio, poi bar e ristoranti.

rtl1025 : ?? Dall'inizio dell'emergenza non è 'mai stato così alto il numero di pazienti dimessi e guariti' dal #coronavirus.… - rtl1025 : ?? Nuova impennata del numero di morti da #coronavirus registrati nel #RegnoUnito nelle ultime 24 ore, dopo il consi… - SkyTG24 : Il governatore #DeLuca: “Aprire non significa aprire allo stesso modo. Ci sono regioni in cui non c'è un focolaio d… - zazoomnews : Coronavirus e videogames: quanto e a cosa giochiamo in quarantena - #Coronavirus #videogames: #quanto - SkyTG24 : Coronavirus, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. DIRETTA -