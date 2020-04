**Coronavirus: Salvini, ‘finalmente verso stop a sugar e plastic tax’** (Di giovedì 23 aprile 2020) Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Leggo che forse questa è la volta buona e il governo accetta finalmente l’invito a sospendere, se non a cancellare, la sugar e la plastic tax. Mi auguro che dalle parole si passi ai fatti anche se, ricordo sommessamente, maggioranza e governo avrebbero potuto sostenere e non bocciare come invece hanno fatto, i nostri emendamenti al ‘Cura Italia’ su questa materia”. Lo afferma il segretario della Lega Matteo Salvini. L'articolo **Coronavirus: Salvini, ‘finalmente verso stop a sugar e plastic tax’** proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro **Coronavirus : Salvini - ‘finalmente verso stop a sugar e plastic tax’**

