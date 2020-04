Coronavirus: Malan, ‘incomprensibile anarchici in piazza e stop a cerimonie religiose’ (Di giovedì 23 aprile 2020) Roma, 23 apr. (Adnkronos) – ‘Un articolo e un video del quotidiano ‘La Stampa’ mostra la manifestazione di oggi degli anarchici in corso Vercelli a Torino, dove oltre cinquanta manifestanti si sono radunati e hanno dato il via a un corteo senza alcun rispetto per le distanze di sicurezza. Nel filmato si vedono numerosi poliziotti presenti, accusati dall’oratore, dotato di amplificatore, di diffondere l’epidemia. Evidentemente però non hanno avuto l’ordine di interrompere la manifestazione ma di limitarsi a controllarla. Sono scelte di ordine pubblico, che però stridono, di fronte a immagini di messe o riunioni di preghiera interrotte senza tanti complimenti, nonostante le distanze di sicurezza fossero rispettate”. Lo sottolinea Lucio Malan, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato. “Mi chiedo se i presenti, uno ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Malan (Fi) - da Lamorgese nessun chiarimento su uscite bambini - al question time del Senato

Coronavirus - nel Regno Unito 888 morti in un giorno - più di 5mila i nuovi positivi. In Corea del Sud si ammalano di nuovo 163 guariti. In Iran superate le 5mila vittime

Coronavirus - Iran : superate le 5mila vittime. In Corea del Sud si ammalano di nuovo 163 guariti. Negli Usa quasi 4 mila morti in un giorno (Di giovedì 23 aprile 2020) Roma, 23 apr. (Adnkronos) – ‘Un articolo e un video del quotidiano ‘La Stampa’ mostra la manifestazione di oggi degliin corso Vercelli a Torino, dove oltre cinquanta manifestanti si sono radunati e hanno dato il via a un corteo senza alcun rispetto per le distanze di sicurezza. Nel filmato si vedono numerosi poliziotti presenti, accusati dall’oratore, dotato di amplificatore, di diffondere l’epidemia. Evidentemente però non hanno avuto l’ordine di interrompere la manifestazione ma di limitarsi a controllarla. Sono scelte di ordine pubblico, che però stridono, di fronte a immagini di messe o riunioni di preghiera interrotte senza tanti complimenti, nonostante le distanze di sicurezza fossero rispettate”. Lo sottolinea Lucio, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato. “Mi chiedo se i presenti, uno ...

TV7Benevento : Coronavirus: Malan, 'incomprensibile anarchici in piazza e stop a cerimonie religiose'... - FirenzePost : Coronavirus: Malan (Fi), da Lamorgese nessun chiarimento su uscite bambini, al question time del Senato… - TV7Benevento : Coronavirus: Malan, 'recovery fund e Mes senza condizioni ma Conte è senza mandato'... - prof53038571 : Anche oggi assistiamo allo schifo delle opposizioni che mettono in campo geni come Bagnai o Malan al senato! Il cor… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Malan Coronavirus: Malan, 'incomprensibile anarchici in piazza e stop a cerimonie religiose' Metro Coronavirus: Malan, ‘incomprensibile anarchici in piazza e stop a cerimonie religiose’

Lo sottolinea Lucio Malan, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato. “Mi chiedo se i presenti, uno solo dei quali è stato fermato, sono stati identificati per poi essere multati come accade invece ai ...

Coronavirus: Malan (Fi), da Lamorgese nessun chiarimento su uscite bambini, al question time del Senato

Ma la risposta non ha chiarito nulla». Lo afferma in una nota Lucio Malan, vicecapogruppo vicario dei senatori di Forza Italia. «Il ministro ha totalmente omesso di chiarire cosa si intenda ...

Lo sottolinea Lucio Malan, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato. “Mi chiedo se i presenti, uno solo dei quali è stato fermato, sono stati identificati per poi essere multati come accade invece ai ...Ma la risposta non ha chiarito nulla». Lo afferma in una nota Lucio Malan, vicecapogruppo vicario dei senatori di Forza Italia. «Il ministro ha totalmente omesso di chiarire cosa si intenda ...