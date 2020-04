Coronavirus, “ecco cosa succederà a 6 palestre su 10”. La possibile data di riapertura (Di giovedì 23 aprile 2020) Niente palestra da due mesi. Questo è il bilancio di tutti coloro che adorano passare qualche ora tra pesi, tapis roulant e macchinari. L’economia della categoria è crollata a picco naturalmente: i numeri di una ricerca dell’International Fitness Observatory, in collaborazione con Fitness Network Italia sono impietosi: solo sei palestre su dieci sopravvivrebbero ad una chiusura di due mesi, e l’82% chiuderebbe i battenti al quarto mese. Numeri da catastrofe, per un settore di mercato da 2,3 miliardi di euro che perde mensilmente tra il 5 e il 10% del fatturato annuale, e che ora dovrà affrontare il problema della ripartenza con due questioni sul tavolo: le inevitabili misure di sicurezza, e il rapporto con i clienti più fedeli che avevano sottoscritto abbonamenti annuali. “Abbiamo avviato un confronto nazionale con l’Unione ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - l’epidemiologo : “Ecco come potremo andare al mare”

