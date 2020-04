Claudio Amendola: “Mi sono rotto i co***oni di sentirmi dire che andrà tutto bene” (Di giovedì 23 aprile 2020) Intervistato da Radio Capital alla trasmissione Circo Massimo, Claudio Amendola racconta la sua quarantena e rivela che è pronto a scaricare l’app “Immuni”. L’attore e regista, come tutti, è obbligato alla quarantena in questo periodo di emergenza sanitaria. Tuttavia nonostante si cominci a profilare in un futuro imminente la tanto attesa fase 2, Amendola ha un approccio molto realista, che tende a tenere la guardia ancora molto alta e per ancora molto tempo. E così Claudio ai microfoni della radio sbotta: “Mi sono rotto i co***oni“. Pronto a scaricare l’app “Immuni” Si parla molto in questi giorni della nuova app Immuni per il tracciamento di contagiati da Sard-CoV2 in Italia. E in alcuni casi è stata anche oggetto di dibattito e controversie. Molti utenti non si sono detti proprio entusiasti ... Leggi su thesocialpost Lo sfogo di Claudio Amendola : “Non siamo pronti per riaprire il 4 maggio”

