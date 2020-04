Cast e personaggi di Vivi e Lascia Vivere: Elena Sofia Ricci nella fiction Rai di Pappi Corsicato, in onda dal 23 aprile (Di giovedì 23 aprile 2020) Il Cast e personaggi di Vivi e Lascia Vivere debutta stasera, giovedì 23 aprile 2020, su Rai1. La fiction, prodotta da Angelo Barbagallo per Bibi Film Tv, è diretta da Pappi Corsicato e si snoda in 6 puntate. Elena Sofia Ricci, in attesa di rivederla nella sesta stagione di Che Dio ci Aiuti, veste i panni di una protagonista forte in una storia avvincente che dai toni del family raggiunge le sfumature forti del noir e del thriller.Laura è una donna che nelle difficoltà si scopre coraggiosa, che non si arrende e che, proprio quando la vita sembra presentarle “il conto”, reagisce, si reinventa, si concede un’altra opportunità, anche a costo di far emergere dal passato quelle verità scomode che aveva celato al mondo con attento scrupolo. Il personaggio si ispira a Filumena Marturano, come spiega il regista Pappi Corsicato: ... Leggi su optimagazine I Topi 2 su Rai 3 dal 18 aprile : cast - personaggi e anticipazioni sui nuovi episodi

