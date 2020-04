Aida Nizar si difende dopo l’arresto | tutte calunnie

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 23 aprile 2020) Nelle ultime ore si è parlato dall’Italia alla Spagna dell‘arresto diche sarebbe stata portata in caserma, nella città in cui vive,una lite con il suo compagno. La notizia era stata diffusa dai media spagnoli, e ripresa poi dai giornali italiani che hanno seguito la vicenda. Laavrebbe buttato fuori di casa il suo compagno,un litigio senza dargli il tempo di prendere le sue cose. Non solo, avrebbe minacciato l’uomo con un coltello e per questo sarebbe stata condotta in commissariato dalle forze dell’ordine per poi essere arrestata e rilasciata nel giro di poche ore.che la notizia è stata ripresa anche in Italia, ha voluto però negarele accuse parlando didalle quali sirà in tribunale. “Non si scherza con la vita” ha dello lanegando di aver ...