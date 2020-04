Acrobazie in quarantena | un gruppo di stuntman crea un combattimento epico VIDEO

(Di giovedì 23 aprile 2020) Undiha realizzato undurante l'isolamentondo una scena dimolto avvincente. Alcuniprofessionisti hanno realizzato unemozionante, con tutto ciò che avevano a portata di mano durante lando una scena diimpressionante e convincente anche a distanza. Attraverso le loro straordinarie performance e un lavoro di montaggio ottimale, gli, che fanno parte della scuola Campus Univers Cascades, hanno dimostrato le loro abilità anche lontani l'uno dall'altrondo una scena divertente e piena di adrenalina. Ilè diventato virale in poche ore. Un contenuto che mescola arte,tività e capacità fisiche che queste persone hanno messo insieme ogni giorno nel loro lavoro, che non smettono ...

Il video è diventato virale in poche ore. Un contenuto che mescola arte, creatività e capacità fisiche che queste persone hanno messo insieme ogni giorno nel loro lavoro, che non smettono di ...E allora come fare a proseguire gli allenamenti tenendosi pronti per le acrobazie al servizio di film e serie non appena riprenderanno le produzioni? Quale soluzione si può adottare per continuare a ...