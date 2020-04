Vaccino? Ci vuole il cortisone I consigli di un medico di base

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Dall'inizio della pandemia da Covid-19, nell'attesa di conoscere definitivamente le caratteristiche di questo Coronavirus ancora in fase di studio a livello mondiale, tanto è stato scritto in materia, partendo da una fase in cui era stato raccomandato di non trattare i soggetti contagiati con antinfiammatori e, giungendo allo stato attuale alla constatazione che il paziente adeguatamente curato a domicilio con i suddetti farmaci e l'aggiunta di terapia eparinica (nei casi possibili) ed antivirale riuscirebbe ad evitare le temute tromboembolie polmonari e la MOFS (INSUFFICIENZA MULTIORGANO) che si rivelano spesso letali.