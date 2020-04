Totti: «Trattato come Maradona a Napoli, quando tornai da dirigente» (Di mercoledì 22 aprile 2020) L’ex capitano della Roma ha riavvolto il nastro dei ricordi parlando delle sfide con il Napoli. Le parole di Francesco Totti Francesco Totti ha parlato su Instagram nel corso di una lunga diretta insieme a Salvatore Esposito, noto attore. Ecco le dichiarazioni del Pupone ex Roma che ha svelato un retroscena sulle sfide con il Napoli. «quando ero il capitano della Roma i tifosi del Napoli, giustamente, non mi accoglievano nel migliore dei modi. quando ho giocato l’ultima partita invece mi hanno applaudito tutti ed è una cosa che non mi sarei mai aspettato, per questo ringrazierò sempre i tifosi azzurri. Anche quando sono tornato da dirigente mi hanno applaudito tutti, alzandosi in piedi. E mi hanno detto: ‘Solo per due persone hanno fatto questa standing ovation, per Maradona e per te’. In quel momento mi sono sentito un santone». Leggi ... Leggi su calcionews24 Francesco Totti "Con Pallotta non torno alla Roma"/ "Ho dato tutto - trattato male" (Di mercoledì 22 aprile 2020) L’ex capitano della Roma ha riavvolto il nastro dei ricordi parlando delle sfide con il. Le parole di FrancescoFrancescoha parlato su Instagram nel corso di una lunga diretta insieme a Salvatore Esposito, noto attore. Ecco le dichiarazioni del Pupone ex Roma che ha svelato un retroscena sulle sfide con il. «ero il capitano della Roma i tifosi del, giustamente, non mi accoglievano nel migliore dei modi.ho giocato l’ultima partita invece mi hanno applaudito tutti ed è una cosa che non mi sarei mai aspettato, per questo ringrazierò sempre i tifosi azzurri. Anchesono tornato dami hanno applaudito tutti, alzandosi in piedi. E mi hanno detto: ‘Solo per due persone hanno fatto questa standing ovation, pere per te’. In quel momento mi sono sentito un santone». Leggi ...

