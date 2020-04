Raggi: in Municipi III, IV, VIII, IX e X interventi su strade (Di mercoledì 22 aprile 2020) Roma – In questo momento di emergenza coronavirus le strade di Roma sono libere dal traffico. È possibile quindi effettuare piu’ velocemente i lavori di riqualificazione della segnaletica stradale nei vari quartieri della citta’. Nelle foto vi mostro gli interventi portati a termine nel III, IV, VIII, IX e X Municipio. Si tratta di lavori fondamentali per la sicurezza dei cittadini, con il ripristino di attraversamenti pedonali, posti auto per persone con disabilita’, strisce di parcheggio e di arresto, segnaletica per delimitare le fermate degli autobus”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, su Facebook. “I cantieri- spiega Raggi- sono stati coordinati dal Dipartimento Lavori Pubblici ed effettuati su importanti arterie di traffico del quartiere Eur, su via Cristoforo Colombo in prossimita’ di Ostia, in zona Settebagni nel ... Leggi su romadailynews Raggi in Municipio VIII con pacchi per persone fragili

LE STRUTTURE Nel piano di Raggi si parla di uffici comunali aperti al pubblico dalle 11 alle 18, dal lunedì al sabato. Sarebbero coinvolti l'Anagrafe (sia quella centrale di via Petroselli, che le ...

Ringrazio per la collaborazione e sostegno: la Sindaca Virginia Raggi, e il suo staff, la Direzione Aeroportuale di Roma Fiumicino dell’ENAC, l’ufficio Operazione di Roma Radar dell’ ENAV, la Torre di ...

